Консул Финляндии рассказал, как получить шенгенскую визу на пять лет

Редкий житель Карелии может сказать, что никогда не был в Финляндии или не собирается посетить нашего ближайшего европейского соседа. Тесные связи с Суоми, которые объясняются не только близостью границы, но и многочисленными родственными узами между гражданами России и Финляндии, гарантируют повышенный общественный интерес к Петрозаводскому отделению Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Градус этого интереса традиционно повышается, когда новый консул приступает к своим обязанностям.

В начале 2020 года произошла очередная «рокировка». С 1 января нынешнего года новый консул Финляндии Йоханнес Пуукки возглавил Петрозаводское отделение Генкосульства Финляндии в Сакнт-Петербурге. Господин Йоханнес Пуукки внешне напоминает молодого ученого. Он доброжелателен, улыбчив, учит русский и мечтает проехать Карелию вдоль и поперек.

- Господин Пуукки расскажите, как вы оказались в Карелии и как ваша семья восприняла это назначение?

- Мы с женой Нелли, которая работает учителем в начальной школе, живем в Хельсинки. Мы и раньше обсуждали, что было бы интересно поработать в России. Правда, предполагали, что это будет или Москва, или Питер. Но дипломатов ожидают разные повороты судьбы. Когда я получил предложение возглавить Петрозаводское отделение Генконсульства Финляндии, так как в Петрозаводске появилась вакансия, я обсудил это с супругой, и мы решили, что едем. Карелия — очень интересная территория, особенно с точки зрения Финляндии. Нас объединяет совместная история, длинная граница, у нас много похожего, хотя, конечно, и немало различий.

- Ваша супруга уже переехала в Петрозаводск?

- Нет, планирует переехать летом. Она должна завершить учебный год.

- Официально сообщалось, что вы работали в департаменте политики развития МИД Финляндии, а до этого занимались вопросами миграции и предоставления убежища в миграционной службе Финляндии. Расскажите подробнее о сфере своих профессиональных интересов.

- Я юрист по образованию, изучал европейское право, глубоко погружался в нюансы законодательства ЕС. Одно из основных европейских прав — это свобода передвижения. С 2016 года я профессионально занимался вопросами миграции и предоставления убежища.

- Проблема миграции для современной Европы — суперактуальная проблема. При решении вопроса о предоставлении убежища всегда, как мне кажется, приходится решать дилемму между сохранением стабильности и спокойствия в собственной стране и помощью несчастным, для кого миграция, возможно, последний шанс. Какой выход для Европы, с вашей точки зрения, предпочтительнее?

- Это общая проблема, и должно быть общеевропейское решение. Финляндия как часть Европейского Союза соблюдает те нормы, которые предписаны ЕС.

- Насколько миграция меняет финское общество? Как в Финляндии относятся к мигрантам? Какой подход в вопросах миграции был бы оптимален для вашей страны?

- Финское общество гомогенное, то есть сравнительно однородное. Вопросы миграции и предоставления убежища для нашей страны относительно новые. Большой приток мигрантов наблюдался в 2015-2016 годах. Это заставило многих финнов задуматься, как реагировать на вызовы времени. Миграция открыла многим финнам глаза на то, что проблемы, которые испытывают люди за тысячи километров на Востоке, оказывают влияние и на их жизнь. Понятно, что Финляндия одна не в состоянии решить эти проблемы.

- Были ли ситуации, когда именно от вашего решения зависела судьба целой семьи?

- Да, такие решения приходилось принимать. Еще в 2018 году, когда я работал в миграционной службе, мне приходилось рассматривать заявления о предоставлении убежища.

- Насколько тяжело психологически, когда понимаешь, что от тебя, возможно, зависит судьба целой семьи?

- Когда проводится интервью с людьми, которые просят предоставить убежище, то это, естественно, производит впечатление. Особенно, когда общаешься напрямую. Но, с другой стороны, нужно быть объективным, так как этого требует твоя работа. Окончательное решение принимается не единолично, а как минимум двумя сотрудниками миграционной службы.

- Финляндия для жителей Карелии, наверное, самое посещаемое государство. Есть ли данные, насколько часто в прошлом году россияне пересекали пункты пропуска, расположенные на территории Карелии? Сколько шенгенских виз выдало петрозаводское отделение в прошлом году, и какова динамика по сравнению с 2018 годом?

- В прошлом году на пограничном пункте Вяртсиля-Нийрала было зафиксировано 1,2 миллиона пересечений. Это и в Россию, и из России в Финляндию. Через пункт пропуска Люття-Варттиус недалеко от Костомукши было 385 тысяч пересечений. Если говорить о том, кто чаще пересекает границу - россияне или граждане Финляндии, то, судя по статистике, примерно поровну.

В 2019 году мы выдали около 40 тысяч шенгенских виз. Это несколько больше, чем в 2018 году, когда данный показатель составил 32,4 тысячи виз. Заметная динамика по увеличению выданных виз наметилась в январе-феврале 2020 года. За эти два месяца петрозаводское отделение выдало на 20% больше шенгенских виз, чем за аналогичный период 2019 года.

- Стали ли уже выдавать шенгенские визы на пять лет?

- Да, пятилетние визы мы стали выдавать с февраля 2020 года на тех же основаниях, что и другие страны шенгенского соглашения.

- Что нужно сделать, чтобы получить визу на пять лет?

- Должна быть хорошая визовая история. Нужно, чтобы до этого была двухлетняя или трехлетняя виза, которая была правильно использована. На основании этого уже принимается решения о визе на пять лет. У многих жителей республики были двухлетние визы, которые они активно использовали. Конечно, теперь можно подавать на пятилетние визы. Но решение всегда принимается индивидуально.

- Что бы вы хотели изменить в деятельности консульства?

- У нас есть разные идеи. Мы планируем продолжить проект «Языковая кухня», когда люди собираются вместе, разговаривают на финском и готовят разные блюда. Мы хотим организовать работу киноклуба, когда можно будет посмотреть кинофильмы на финском языке. Есть и другие планы, связанные с поддержкой тех, кто говорит на финском языке. Мы бы хотели рассказать нашим согражданам финскую историю Петрозаводска. У многих жителей Финляндии корни в Карелии, и сейчас наблюдается всплеск интереса к советскому периоду республики. Поэтому захотелось рассказать финнам, какое наследие у нас есть в Карелии. Параллельно мы хотим активнее развивать сотрудничество с теми, кто интересуется Финляндией, но не знает финского языка. Наша цель - рассказать о самых интересных и значительных мероприятиях на территории Финляндии в самых различных областях, будь то искусство, наука, образование, бизнес.

- Вы вспомнили о «Языковой кухне». Вы любите готовить?

- Да, очень. Я сам делаю пасту болоньезе, мне нравится французская кухня. Из финской кухни очень люблю калитки. В Финляндии традиционно пекут калитки с рисом, но я пробовал и карельский вариант — с пшеном, который мне тоже очень понравился.

- Недавно мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, объединяющую Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленинградскую область. Карелия, где традиционно на словах местные власти выступают за более тесное экономическое сотрудничество с Финляндией, почему-то оказывается в стороне от серьезных совместных проектов. Что, по-вашему, мешает Карелии публичные призывы к экономическому сотрудничеству перевести в реальную плоскость?

- Мне сложно комментировать инициативу по поводу создания особой экономической зоны, да и в целом ситуацию, связанную с экономическим сотрудничеством. Я пока не успел серьезно погрузиться в эту тему. Безусловно, мы будем помогать развитию контактов между бизнесменами России и Финляндии.

- Были ли вы раньше в Карелии и как вас встретила наша республика?

- Впервые я побывал в Петрозаводске в декабре 2019 года. Для меня — это новое место, новый город. Несмотря на то, что для меня переезд в Карелию — серьезная перемена привычной жизни, когда нужно по-новому организовывать свои будни, я чувствую себя хорошо.

- Наверное, по-новому придется организовывать и выходные. Судя по тому, что вы уже успели побывать в нескольких музеях Петрозаводска, культурная жизнь вам небезынтересна. Я права?

- Да, я интересуюсь культурой. Мне нравится балет, я с удовольствием посещаю концерты, уже побывал в Кондопоге во Дворце искусств на юбилейном концерте.

- Господин консул, в Петрозаводске у вас уже появились любимые места?

- Я успел прогуляться по набережной Онежского озера. Мне повезло, был легкий морозец и солнце. Набережная — удивительно живописное место. Я побывал в музее изобразительных искусств, где особенно меня впечатлил русский зал. Меня приятно удивил подход, философия организации работы Национальной библиотеки. Но главное, что везде я встречаю очень дружелюбных, открытых людей.

- Вы уже наметили себе план путешествий по Карелии?

- Безусловно, это горный парк Рускеала, Белое море, обязательно нужно съездить в Калевалу. Признаюсь, я бы хотел проехать Карелию с севера на юг и с запада на восток.

Антонина Кябелева