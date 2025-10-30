30 октября 2025, 14:08
Кондопожские динамовцы уступили одноклубникам из Петербурга
Богатым на заброшенные шайбы оказался очередной матч МХЛ в Карелии
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 29 октября проводил в Кондопоге свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В гости приехали одноклубники - МХК «Динамо Санкт-Петербург».
Встреча получилась яркой, заброшенных шайб было много. В голевой перестрелке удачливее оказались гости. Итог - поражение нашей команды со счетом 3:7.
«Динамо-Карелия» находится на 36-м месте в турнирной таблице МХЛ. После 16 игр в активе динамовцев 3 победы.
