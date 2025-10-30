30 октября 2025, 14:08
Спорт

Кондопожские динамовцы уступили одноклубникам из Петербурга

Богатым на заброшенные шайбы оказался очередной матч МХЛ в Карелии
Хоккей в Кондопоге
Фото: МХК "Динамо-Карелия"

Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 29 октября проводил в Кондопоге свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В гости приехали одноклубники - МХК «Динамо Санкт-Петербург».

Встреча получилась яркой, заброшенных шайб было много. В голевой перестрелке удачливее оказались гости. Итог - поражение нашей команды со счетом 3:7.

«Динамо-Карелия» находится на 36-м месте в турнирной таблице МХЛ. После 16 игр в активе динамовцев 3 победы.

Ранее сообщалось о том, что энтузиасты развивают спорт в карельском поселке.

Обсудить
Метки: 
Хоккей
динамо-карелия
мхл
новости Карелии