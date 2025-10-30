Кондопожские динамовцы уступили одноклубникам из Петербурга

Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 29 октября проводил в Кондопоге свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В гости приехали одноклубники - МХК «Динамо Санкт-Петербург».

Встреча получилась яркой, заброшенных шайб было много. В голевой перестрелке удачливее оказались гости. Итог - поражение нашей команды со счетом 3:7.

«Динамо-Карелия» находится на 36-м месте в турнирной таблице МХЛ. После 16 игр в активе динамовцев 3 победы.

Ранее сообщалось о том, что энтузиасты развивают спорт в карельском поселке.