Коммунальщиков оштрафовали после первой неудачи с уборкой снега

Коммунальщики не справились с уборкой снега после первого снегопада, который обрушился на столицу Карелии в конце октября. В мэрии тогда состоялся разбор полетов, обещали применить санкции, а подрядчик «Кондопожское ДРСУ» пытался оправдаться.

Сколько конкретно заплатит подрядчик за некачественно убранные дороги и тротуары, РБК сообщили в городской администрации. Оказалось, что предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В последние дни ноября ситуация на дорогах и тротуарах Петрозаводска также усугубилась из-за обильного снега. 1 декабря обещают очередной удар стихии. // фото «Петрозаводск говорит»