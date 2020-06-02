02 июня 2020, 19:42
Общество

Коммунальщики начали косить траву в Петрозаводске

Работы организованы в центре города, на Древлянке и Зареке

ООО «ТехРент» начал скашивать траву на магистральных газонах Петрозаводска.

Работы организованы на проспекте Ленина, на Зареке и Древлянке – на проспектах Александра Невского и Лесном, сообщили в мэрии карельской столицы.

Также подрядчик продолжает мероприятия по уборке дорог, в том числе дезинфекции проезжей части и тротуаров. Работают поливомоечные машины.

Фото: пресс-служба администрации города

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Метки: 
трава
покос
новости петрозаводска
Зарека
Древлянка
дороги
уборка
дезинфекция