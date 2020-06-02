Коммунальщики начали косить траву в Петрозаводске

ООО «ТехРент» начал скашивать траву на магистральных газонах Петрозаводска.

Работы организованы на проспекте Ленина, на Зареке и Древлянке – на проспектах Александра Невского и Лесном, сообщили в мэрии карельской столицы.

Также подрядчик продолжает мероприятия по уборке дорог, в том числе дезинфекции проезжей части и тротуаров. Работают поливомоечные машины.

Фото: пресс-служба администрации города