Коммерсант из Карелии отличилась в престижном конкурсе

Жительница Карелии вошла в число финалистов конкурса «Мастера гостеприимства». Такое звание смогли завоевать лишь 12 участников из семи регионов. Наша землячка Ольга Белоногова победила сразу в двух номинациях, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства. Ольга Белоногова представила проект «ВкарелииЕсть!». Это музей-ресторан, который работает в Петрозаводске с 1 апреля.

Директор департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого АО Наиль Хайруллин предложил Ольге Белоноговой рассмотреть возможность запустить подобный проект в Салехарде.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Все финалисты получат шанс пройти стажировки в органах государственной власти, ведущих компаниях и организациях.