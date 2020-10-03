Жители Петрозаводска посадили за день 40 деревьев

2 октября в Октябрьском районе Петрозаводска активные горожане приняли участие в озеленении карельской столицы. В сквере Машиностроителей посадили около четырёх десятков деренов и сиреней, а также девять берёз.

Мероприятие на пересечении улиц Мелентьевой и Советской прошло в рамках очередного этапа масштабной акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев», сообщает мэрия. К акции, помимо специалистов Администрации, присоединились сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России, команды «Эко-Кубка», ветераны и Росмолодёжь.

Перед стартом мероприятия для участников традиционно провели мастер-класс по посадке растений. Подобные мероприятия в Петрозаводске продолжатся. За новостями и анонсами акций можно следить на «Экологическом портале Петрозаводска».