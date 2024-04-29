Комиссия взялась обсуждать название главной площади Петрозаводска

В Петрозаводске ровно двадцать лет назад всерьез задумались о том, чтобы переименовать площадь Кирова в Театральную площадь. Такое предложение поступило от объединенной дирекции Музыкального театра и Русского драматического театра, которые в те годы уживались в одном здании на площади Кирова. Комиссия по культурно-историческому наследию решала все подобные вопросы, и ей предстояло обсудить и этот. Кстати, тогда стало известно, что 14 из 24 членов комиссии были «за» это предложение. Однако, официальное решение обещали принять после того, как будут опрошены все жители Петрозаводска. Судя по тому небольшому опросу, который провели журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, жители благосклонно смотрели на это предложение. Хотя мнения были разные.

За триста лет эта площадь сменила несколько названий. До Октябрьской революции 1917 года она была Соборной. Потом еще носила несколько имен. В 1936 году собор (уменьшенную копию храма Христа Спасителя) взорвали, а площадь после этого переименовали в площадь Кирова (напомним, Сергей Миронович Киров был убит в 1934 году).

И вот в 2004 году было предложено несколько вариантов переименования. Помимо варианта «Театральная площадь» были и другие.

«Мне, честно говоря, больше нравится Площадь искусств, - сказал Арвид Зеланд, актер, режиссер и директор Национального театра. – Мне кажется, это логичнее и деликатнее. Потому что вокруг ныне существующей площади Кирова расположены и театры Карелии, и музей Изобразительных искусств, и ансамбль «Кантеле», и административное здание музея-заповедника «Кижи», поэтому правильнее, мне кажется, было назвать ее Площадь искусств». Когда в 1936 году этому месту дали новое название, мнение народа, естественно, никто не спрашивал. Журналисты решили исправить эту досадную ошибку и стали разговаривать на улице с людьми. Причем, мнения были разные не зависимо от возраста.

-Я считаю, надо переименовать, здесь два театра находятся.

-Киров очень много сделал для Карелии. Поэтому я против.

-Меня новое название устраивает. Театральная – подходит больше, чем Кирова.

-Логика такая: жизнь меняется. Меняется обстановка, меняются люди, меняются здания. Все совершенно правильно. Решение поддерживаю.

Прежнее название вернули, например, Левашовскому бульвару (в советские годы он носил имя Карла Либкнехта и Розы Люксембург). А также переименовали проспект Урицкого в проспект Александра Невского. Все надеялись, что очередь дошла и до площади Кирова.

«Думаю, что мы в течение мая проведем опрос общественного мнения, подведем итоги и будем принимать окончательное решение», - сообщила Татьяна Анохова, заместитель мэра Петрозаводска. Как мы сегодня видим – переименование не состоялось.

Смена названия потребовала бы дополнительных денег. Для смены юридических адресов расположенных в этом месте зданий и для всего, что с этим переименованием связано.

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Около миллиона школьников из 60 регионов России попробовали сдать Единый государственный экзамен. Являясь одновременно выпускным экзаменом для средней школы и вступительным в вузе, ЕГЭ, по словам тогдашнего министра образования РФ Владимира Филиппова, делал высшее образование более доступным. Кроме того, сама процедура проведения ЕГЭ позволила наиболее объективно оценивать знания, полученные в школе.

В 2004 году регионам было предоставлено право самим выбирать, по какому предмету будет проходить пробный ЕГЭ – по математике или русскому языку. 25 регионов страны выбрали русский язык. Остальные предпочли математику. В том году в Карелии именно в этот день 8 тысяч выпускников из двухсот школ сдавали пробный госэкзамен по математике. Сложнее всего пришлось выпускникам Беломорского и Суоярвского районов, которые из-за весеннего разлива рек не смогли прибыть в подготовленные для проведения этого испытания пункты. И для них были организованы экзамены в школах непосредственно по месту жительства.

Как отметил заместитель министра образования РК Анатолий Кармазин, в Карелии было создано 15 пунктов первичной компьютерной обработки результатов госэкзамена. А на базе Петрозаводского госуниверситета работал головной информационный центр, который обобщал все полученные данные и отправлял итоги в Москву.

Эксперимент по введению ЕГЭ в России продолжался уже четвертый год. Но вместе с тем, однозначной оценки среди педагогической и научной общественности страны по поводу эксперимента на тот момент все еще не существовало.

Таким было 29 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»