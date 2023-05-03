Книгой года в Карелии стал сборник о Петре I

Торжественная церемония награждения победителей двадцать третьего регионального конкурса «Книга года Республики Карелия-2022» прошла в Национальной библиотеке.

Финалиста объявили 2 мая. Книгой 2022 года стало издание «Петр – знаменитый царь», сообщили в Министерстве культуры республики. На конкурс поступило 104 заявки, за звание «Книга года» боролись 50 книг.

Книга «Петр – знаменитый царь» - издание, выпущенное в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. В сборник вошли фольклорные произведения о Петре I: руны, сказки и предания. Тексты напечатаны на карельском языке с переводом на русский. // фото пресс-службы Министерства культуры РК