Клуб «28 петель» в Петрозаводске готовится ко Дню недоношенных детей
Петрозаводский клуб «28 петель» ищет рукодельниц, которые умеют шить, вязать крючком и спицами.
«Возможно вы именно та, кого мы ищем. Нам очень нужны рукодельницы. Как вы знаете, наш клуб помогает недоношенным деткам, наши волонтеры шьют и вяжут для тех, кому это жизненно необходимо. Да-да, тепло наших изделий согревает малышей, а игрушки-комфортеры помогают адаптироваться к жизни вне животика мамы. Мы невероятно хотим продолжать творить чудеса и помогать в беде малышам, и чтоб помогать больше и быстрее мы в поиске добрый феюшек, добрых ручек, которые готовы помогать от чистого сердца»,
- написали активисты в паблике клуба.
В поддержке недоношенных детей могут участвовать и те, кто готов покупать пряжу или ткани.
«Все изделия намного меньше привычных нам размеров, поэтому изготовление не займет много времени и сил, многие материалы у нас есть, мы их вам предоставим!»,
- уточняют в клубе «28 петель».
Напомним, 17 ноября – «День недоношенного ребенка». Трогательный праздник пройдет в 11.00 в актовом зале Республиканского перинатального центра.