14 ноября 2025, 11:38
Общество

Клуб «28 петель» в Петрозаводске готовится ко Дню недоношенных детей

Это сообщество объединяет тех, кто вяжет или дарит пряжу для самых маленьких - недоношенных детей
Носочки для детей
Фото клуба "28 петель" Петрозаводск

Петрозаводский клуб «28 петель» ищет рукодельниц, которые умеют шить, вязать крючком и спицами.

«Возможно вы именно та, кого мы ищем. Нам очень нужны рукодельницы. Как вы знаете, наш клуб помогает недоношенным деткам, наши волонтеры шьют и вяжут для тех, кому это жизненно необходимо. Да-да, тепло наших изделий согревает малышей, а игрушки-комфортеры помогают адаптироваться к жизни вне животика мамы. Мы невероятно хотим продолжать творить чудеса и помогать в беде малышам, и чтоб помогать больше и быстрее мы в поиске добрый феюшек, добрых ручек, которые готовы помогать от чистого сердца»,

- написали активисты в паблике клуба.

В поддержке недоношенных детей могут участвовать и те, кто готов покупать пряжу или ткани.

«Все изделия намного меньше привычных нам размеров, поэтому изготовление не займет много времени и сил, многие материалы у нас есть, мы их вам предоставим!»,

- уточняют в клубе «28 петель». 

Напомним, 17 ноября – «День недоношенного ребенка». Трогательный праздник пройдет в 11.00 в актовом зале Республиканского перинатального центра.

