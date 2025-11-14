Клуб «28 петель» в Петрозаводске готовится ко Дню недоношенных детей

Петрозаводский клуб «28 петель» ищет рукодельниц, которые умеют шить, вязать крючком и спицами.

«Возможно вы именно та, кого мы ищем. Нам очень нужны рукодельницы. Как вы знаете, наш клуб помогает недоношенным деткам, наши волонтеры шьют и вяжут для тех, кому это жизненно необходимо. Да-да, тепло наших изделий согревает малышей, а игрушки-комфортеры помогают адаптироваться к жизни вне животика мамы. Мы невероятно хотим продолжать творить чудеса и помогать в беде малышам, и чтоб помогать больше и быстрее мы в поиске добрый феюшек, добрых ручек, которые готовы помогать от чистого сердца»,