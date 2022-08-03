KFC и Pizza Hut переименуют

Заведения KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию, следует из материалов компании - владельца сетей, сообщает Лента.ру.

В июне предприятие завершило передачу Pizza Hut в России местному оператору, который уже начал процесс ребрендинга. Сообщается, что переговоры о передаче ресторанов KFC также продвигаются. Российский оператор возьмет на себя ответственность за переименование.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России»,

- подчеркивается в публикации. Фото: unsplash.