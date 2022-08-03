03 августа 2022, 21:36
Общество

KFC и Pizza Hut переименуют

Российский оператор уже проводит ребрендинг

Заведения KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию, следует из материалов компании - владельца сетей, сообщает Лента.ру.

В июне предприятие завершило передачу Pizza Hut в России местному оператору, который уже начал процесс ребрендинга. Сообщается, что переговоры о передаче ресторанов KFC также продвигаются. Российский оператор возьмет на себя ответственность за переименование.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России»,

- подчеркивается в публикации. Фото: unsplash.

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Метки: 
Новости
сеть заведений
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