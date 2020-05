Кендалл Дженнер рассказала о сложностях карантина

Участница популярного американского реалити-шоу Keeping up with the Kardashians и одна из самых высокооплачиваемых топ-моделей мира 24-летняя Кендалл Дженнер рассказала о том, как она переносит период самоизоляции в видео, которым поделилась в Instagram. Она добавила, что присоединилась к популярному в социальных сетях челленджу, участники которого делятся рассказами о своем эмоциональном состоянии.

По словам Кендалл, в этот период у нее бывают как хорошие дни, так и довольно «беспокойные». Дженнер подчеркнула, что в период пандемии коронавируса очень важно не забывать о своем ментальном здоровье и уделять ему внимание. «Я хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки в этой изоляции», - отметила Кендалл.

Ранее сестра Кендалл Дженнер, 40-летняя Кортни Кардашьян, удивила прохожих необычным образом. Вместе с младшей сестрой Ким Кортни приехала в Майами. Кортни надела черный облегающий топ и яркие желтые брюки. Темные туфли на высокой шпильке завершили эффектный образ.