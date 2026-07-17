Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт

Рейтинг составлен порталом Выберу.ру

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в мае 2024 года.

При проведении исследования эксперты портала сравнили такие важные параметры дебетовых карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, максимально возможный процент кешбэка, размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности по карте.

Карта Mir Supreme Уралсиба выпускается в составе пакетов услуг банка Premium Light, Premium, Private и объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».

Более подробно о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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