Карта банка Уралсиб вошла в ТОП-6 карт с бесплатным снятием наличных

Аналитики отметили возможности кредитной карты «120 дней на максимум»

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-6 кредитных карт с бесплатным снятием наличных по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 25.10.2023 г.

Анализируя условия по карте «120 дней на максимум», эксперты портала особо отметили такие ее параметры как внушительные лимиты на снятие наличных – 500 тысяч рублей в сутки и 1,5 млн рублей в месяц, а также возможность снимать деньги без комиссии в банкоматах любых банков (льготный период на операцию снятия наличных не распространяется).

Кредитная карта «120 дней на максимум» – наиболее востребованный кредитный карточный продукт в линейке Уралсиба. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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