28 сентября 2022, 21:01
Спорт

Карельской биатлонистке вручили удостоверение мастера спорта

Ульяна Черепанова будет претендовать на попадание в состав сборной России по юниорам

Карельской биатлонистке Ульяне Черепановой вручили удостоверение и значок мастера спорта России. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва удостоена высокого звания по итогам выступлений на всероссийских соревнованиях.

Ульяна Черепанова включена в резервный состав сборной России по биатлону среди юниорок до 21 года. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»

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Метки: 
Ульяна Черепанова
биатлон
мастер спорта
сборная России
новости Карелии