28 сентября 2022, 21:01
Карельской биатлонистке вручили удостоверение мастера спорта
Ульяна Черепанова будет претендовать на попадание в состав сборной России по юниорам
Карельской биатлонистке Ульяне Черепановой вручили удостоверение и значок мастера спорта России. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва удостоена высокого звания по итогам выступлений на всероссийских соревнованиях.
Ульяна Черепанова включена в резервный состав сборной России по биатлону среди юниорок до 21 года. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»