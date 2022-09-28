Карельской биатлонистке вручили удостоверение мастера спорта

Карельской биатлонистке Ульяне Черепановой вручили удостоверение и значок мастера спорта России. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва удостоена высокого звания по итогам выступлений на всероссийских соревнованиях.

Ульяна Черепанова включена в резервный состав сборной России по биатлону среди юниорок до 21 года. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»