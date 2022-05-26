Карельское молоко появилось в сетевых магазинах в Петербурге

Карельское молоко появилось в сетевых магазинах в Санкт-Петербурге, управляемых X5 Group. Об этом сообщает издание «Продукт медиа».

Продукцию молочного комбината из Петрозаводска можно встретить на прилавках «Перекрестка» и «Карусели». Появление в ассортименте молока из Карелии ритейлер объяснил поддержкой локальных производителей и заменой ушедшим иностранным брендам.

По информации издания, сети столкнулись с нехваткой поставщиков молочки еще в прошлом году, когда отгрузку прекратила компания «Лосево». В этом году возник риск ухода нескольких брендов, принадлежащих иностранным компаниям. Также сократился ассортимент от транснациональных корпораций, продолживших работу в России: Danone, Ehrmann. В связи с этим закупщики сетей обратили внимание на производителей в Вологодской и Костромской областях, в Карелии. Отмечается, что Северная столица несколько лет назад сотрудничала с другим молочным предприятием, но работа не принесла результата и продукцию сняли с полок.

Ранее стало известно, что еще один ритейлер заинтересовался продукцией карельских фермеров. (фото pixabay.com, Pezibear)