В поселке Рускеала отметили новоселье ФАПа

Ранее в поселке Рускеала ФАП размещался в многоквартирном доме – в небольшом помещении, где не хватало место для необходимого оборудования. На днях пункт переехал в новое здание. Он находится в шаговой доступности для пациентов, оснащен всей необходимой мебелью и медицинской техникой.

Кроме того, в помещении проведен Интернет, позволяющий получать местным жителям, которых насчитывается около 600 человек, дистанционные консультации у специалистов медучреждений Петрозаводска.

«Наша республика входит в пятерку лидеров по выполнению программы модернизации. Карелия успешно справилась с запланированными задачами в предыдущие годы и благодаря этому может претендовать на дополнительное финансирование из федерального центра»,

- отметил глава минздрава Михаил Охлопков.

Напомним, в 2021 году приобретены восемь фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория, проведены ремонты медучреждений, в том числе амбулаторий в поселках Салми и Эссойла. В этом году планируется закупить еще четыре ФАПа – для поселков Луусалми, Панозеро и деревень Вокнаволок, Ялгуба, а также врачебную амбулаторию для населенного пункта Кестеньге. Фото: gov.karelia.ru.