30 сентября 2020, 10:17
Образ жизни

Карельский заключенный получил престижное образование

Всего проходят заочное обучение в средних и высших учебных заведениях восемь заключенных

В местах лишения свободы в Карелии дистанционное обучение  в организациях среднего профессионального образования, а также в высших учебных учреждениях проходят восемь заключенных, сообщает УФСИН Карелии.

«Один из таких студентов - осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-9 города Петрозаводска. Он защитил выпускную квалификационную работу по окончании обучения в Нижегородском гуманитарно–техническом колледже, на тему: «Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимости», - сообщает ведомство.

Отмечается, что защита проходила в онлайн режиме, приемная комиссия поставила оценку «отлично», осужденный закончил обучение и получил соответствующее образование, что будет способствовать его трудоустройству и социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения.

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УФСИН Карелии
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Карелия
Петрозаводск