Карельский самбист переиграл чемпиона мира по рукопашному бою

Карельский спортсмен победил на чемпионате ФСИН России, который проходил в Рязани. Турнир собрал 54 команды из 53 регионов страны. Соревновались между собой спортсмены-сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает группа «Спорт-норма жизни Карелия».

В весе до 71 кг победа досталась спортсмену из Карелии Рашаду Мурадову. Мастер спорта России международного класса провел пять боев, завершив их всех досрочными победами. В финале его соперником стал трехкратный чемпион мира по рукопашному бою из Екатеринбурга Константин Симонов. Карельские спортсмен вышел из поединка победителем.

В конце февраля карельский самбист примет участие в чемпионате России по самбо в Перми. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»