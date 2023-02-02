Соревнования по спортивному мечу пройдут в Карелии

В Кондопоге 4 февраля стартует десятое открытое первенство Карелии по спортивному мечу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Турнир пройдет на базе государственного училища олимпийского резерва. Ожидается, что на соревнования съедутся около 70 спортсменов из разных регионов страны.

Организатором турнира выступает четырехкратный чемпион мира по историческому средневековому бою Алексей Петрик. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»