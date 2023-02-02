Три медали взяли карельские тхэквондисты на «Кубке Дона»

Тхэквондисты из нашей республики взяли три медали на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Статусный турнир по тхэквондо проходит с 31 января по 2 февраля в Ростове-на-Дону. В первый день соревнований серебро завоевала Анастасия Пуговкина.

Также в своих весовых и возрастных категориях на «Кубке Дона» успешно выступили Макар Подгорнов, также взявший серебряную медаль, и Эмиль Ширяков, получивший бронзу. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»