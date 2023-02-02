02 февраля 2023, 17:28
Три медали взяли карельские тхэквондисты на «Кубке Дона»
Юные спортсмены из Карелии успешно выступают на юге страны
Тхэквондисты из нашей республики взяли три медали на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Статусный турнир по тхэквондо проходит с 31 января по 2 февраля в Ростове-на-Дону. В первый день соревнований серебро завоевала Анастасия Пуговкина.
Также в своих весовых и возрастных категориях на «Кубке Дона» успешно выступили Макар Подгорнов, также взявший серебряную медаль, и Эмиль Ширяков, получивший бронзу. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»