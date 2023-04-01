Карельский ориентировщик завоевал второе «золото» в Геленджике

Сергей Зубов завоевал второе золото на всероссийских соревнованиях в Геленджике по спортивному ориентированию «Черное море».

Воспитанник петрозаводской спортшколы №2 Петрозаводска 31 марта стал первым на дистанции кросс-спринт среди юношей 2007-2008 г.р. Спортсмен из Петрозаводска оказался сильнее 135 соперников, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».

До этого ориентировщик стал первым в дисциплине кросс-классика. // фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»