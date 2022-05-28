Карельский камень стал символом Санкт-Петербурга

Есть устойчивая народная примета, высказанная поэтом Александром Городецким: «Когда на сердце тяжесть, и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди…»

В трудные минуты жизни жителю Карелии можно совершить одно простое действие - надо поехать в Санкт-Петербург, подойти к портику здания Нового Эрмитажа и просто подержаться за большой палец ноги Атланта. Нужный палец увидите сразу — он затерт до блеска. Эти пальцы родные нам. Немного истории: для того чтобы изобразить титана - брата Прометея, искали подобающий камень. И нашли его в Карелии! А именно в Сортавале. Тогда Сортавала называлась Сердоболь, и камень назвали сердобольский гранит.

Не забудем, что скульптуры Атлантов - это символ Санкт-Петербурга, а карельский камень – символ северной столицы. (Видео)