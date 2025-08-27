Карельский боксер не смог защитить титул чемпиона России

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по боксу. За честь Карелии на соревнованиях бился мастер спорта международного класса Константин Опольский, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Напомним, в 2024 году наш земляк громко заявил о себе, став чемпионом России в весовой категории до 60 килограммов. На этот раз он снова выступал уверенно, но защитить титул не удалось.

По итогам соревнований в своей весовой категории Константин Опольский занял пятое место.

Ранее карельский легкоатлет Андрей Лукин там же в Екатеринбурге взял бронзу всероссийских соревнований в беге на 200 метров.