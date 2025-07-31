Карельским лесным пожарным помогут коллеги из Марий Эл

Сегодня Глава Карелии провел внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики. В связи со сложной лесопожарной обстановкой, возникшей в результате сухой и жаркой погоды, заседания КЧС проходят ежедневно.

Как сообщила в своем докладе Главе региона министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, по состоянию на 11 часов 31 июля на территории Карелии действует 21 природный пожар на площади более 977 га – в Муезерском, Лоухском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском, Беломорском и Сегежском районах и округах. В тушении задействованы 284 человека и 59 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. 8 пожаров на площади 385, 3 га локализованы. Вчера был обнаружен и оперативно потушен лесной пожар в Костомукшском округе.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Муезерском и Лоухском районах. Накануне Глава региона подписал Указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Карелия». В двух районах с 30 июля действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением автомобильных дорог общего пользования. На тушение пожаров направлены силы Карельского центра авиалесоохраны, арендаторов лесных участков, МЧС России, Погранслужбы, органов местного самоуправления. За прошедшие сутки удалось ликвидировать крупный пожар на площади 107 га в Муезерском районе и пожар в Рувозерском лесничестве на территории Лоухского района.

Неблагоприятный прогноз - в Пудожском районе, где сейчас действует 4 пожара на площади 58 га и обнаружены новые термоточки, расположенные в труднодоступных зонах. Артур Парфенчиков поручил направить в район дополнительные силы. По запросу регионального Минприроды завтра в Карелию прибывают 24 специалиста авиалесоохраны из Республики Марий Эл. Еще 50 готовы вылететь из Тюмени. Напомним, пожарный десант из Карелии в июне также оказывал помощь в тушении лесных пожаров в Забайкалье.

– Мы должны максимально быстро реагировать на новые пожары, чтобы предотвратить распространение огня, и контролировать уже локализованные,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

По словам исполняющего обязанности начальника Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Натальи Прониной, в выходные дни на территории республики пройдут кратковременные дожди, но температура воздуха останется высокой. С 6 августа прогнозируются обильные осадки и снижение температуры до климатической нормы.

На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия