Карельских детей бесплатно учат кататься на сноуборде

Бесплатные занятия по катанию детей от 5 до 17 лет из многодетных, малообеспеченных и приемных семей на сноуборде проходят в Медвежьегорске. Занятия проводятся в рамках проекта «Сноуборд для всех — навстречу мечте», получившего президентский грант.

Всего предполагается научиться кататься около 160 детей из Медгоры, Повенца, Кажмы и Петрозаводска.

Для занятий приобрели спортивное оборудование. Тренировки проходят на горнолыжном склоне медвежьегорской спортшколы. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»