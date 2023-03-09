Матвей Золотарев взял золото на первенстве СЗФО по спортивной аэробике

Матвей Золотарев из Карелии завоевал золотую медаль на первенстве Северо-Запада по спортивной аэробике в Пскове. В этом году юный спортсмен уже трижды становился победителем первенства, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

В чемпионате и первенстве СЗФО по спортивной аэробике участвовали спортсмены из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Карелии. Наш регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва №1 Петрозаводска.

Среди смешанных пар (12-14 лет) шестое место заняли Матвей Золотарев и Дарья Петрова. В десятке сильнейших в индивидуальных упражнениях среди девочек 12-14 лет - Ольга Ушакова и Алена Рутковская.

В группе-5 среди девочек 12-14 лет пятерку сильнейших замкнули София Давыденко, Диана Комарова, Вероника Костенюк, Анастасия Митичева, Анна Рутковская. В индивидуальных выступлениях среди юниорок 15-17 лет на 7 месте Елена Конищук и на 8 месте Анастасия Гаврилова.

Десять карельских спортсменов будут участвовать в первенстве России в Екатеринбурге с 25 по 28 марта. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»