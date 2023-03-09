Сборная Карелии примет участие во II Всероссийских Арктических играх

Вторые Всероссийские Арктические игры откроются в Салехарде 11 марта. Спортсмены из Карелии будут в них участвовать, они отправятся в столицу Ямала сегодня, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Традиционно в программу входят фигурное катание, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки. В этом году добавились волейбол и волейбол на снегу, северное многоборье, настольный теннис среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

От Карелии выступят команды по биатлону, волейболу, волейболу на снегу, лыжным гонкам, настольному теннису, в том лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Первыми честь республики будут защищать фигуристы. //фото: Минобразования и спорта РК