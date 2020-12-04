Карельские журналисты жалуются Бастрыкину

Союз журналистов Карелии и руководители карельских изданий составили открытое письмо в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает паблик «Союз журналистов Карелии».



Работники СМИ высказывают недовольство информационной политикой Следкома Карелии, который фактически не реагирует на запросы журналистов.

В качестве свежего примера закрытости структуры для прессы подписанты приводят историю с задержание Леонида Белуги.

17 ноября он был задержан, 19 ноября – отпущен на свободу. С чем это связано? Является ли он подозреваемым в преступлении? Если да, то в каком? СМИ не получили ответа ни на один из этих вопросов. Большинство журналистов даже не смогли дозвониться до работника управления, отвечающего за связи с общественностью. Те, кому все же удалось пообщаться с представителями Следственного комитета, никаких комментариев не получили.

– говорится в тексте письма.

Далее приведены еще несколько примеров подобного «взаимодействия» органа со СМИ.

Заканчивается письмо непосредственным обращением к главе Следкома:

«Александр Иванович! Мы, журналисты Карелии, главной своей задачей видим информирование общества о важных для него событиях и явлениях. Следственный комитет – одна из важнейших государственных структур, от действий ваших коллег прямо или косвенно зависит жизнь всех граждан. Мы хотим понятной и прозрачной системы взаимодействия с региональным Управлением Следственного комитета, которая позволяла бы слышать ответы на наши вопросы – не только с учетом закона, защищающего тайну следствия, но также с учетом права граждан на получение информации, закрепленного в Конституции Российской Федерации».

Письмо подписали:

Андрей Басов, главный редактор газеты «АиФ в Карелии»

Евгений Белянчиков, главный редактор «Карелия.ньюс»

Иван Гусев, главный редактор газеты «Карельская Губернiя»

Наталья Захарчук, главный редактор интернет-газеты «Столица на Онего»

Ольга Лузина, главный редактор сетевого издания «КарелИнформ»

Наталья Мешкова, главный редактор интернет-газеты «Лицей»

Максим Тихонов, главный редактор газеты «ТВР-Панорама»

Юлия Шевчук, главный редактор онлайн-журнала «Черника»

Георгий Чентемиров, председатель Союза журналистов Карелии

Фото из группы Союз журналистов Карелии