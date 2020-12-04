Карельские журналисты жалуются Бастрыкину
Союз журналистов Карелии и руководители карельских изданий составили открытое письмо в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает паблик «Союз журналистов Карелии».
Работники СМИ высказывают недовольство информационной политикой Следкома Карелии, который фактически не реагирует на запросы журналистов.
В качестве свежего примера закрытости структуры для прессы подписанты приводят историю с задержание Леонида Белуги.
17 ноября он был задержан, 19 ноября – отпущен на свободу. С чем это связано? Является ли он подозреваемым в преступлении? Если да, то в каком? СМИ не получили ответа ни на один из этих вопросов. Большинство журналистов даже не смогли дозвониться до работника управления, отвечающего за связи с общественностью. Те, кому все же удалось пообщаться с представителями Следственного комитета, никаких комментариев не получили.
– говорится в тексте письма.
Далее приведены еще несколько примеров подобного «взаимодействия» органа со СМИ.
Заканчивается письмо непосредственным обращением к главе Следкома:
«Александр Иванович! Мы, журналисты Карелии, главной своей задачей видим информирование общества о важных для него событиях и явлениях. Следственный комитет – одна из важнейших государственных структур, от действий ваших коллег прямо или косвенно зависит жизнь всех граждан. Мы хотим понятной и прозрачной системы взаимодействия с региональным Управлением Следственного комитета, которая позволяла бы слышать ответы на наши вопросы – не только с учетом закона, защищающего тайну следствия, но также с учетом права граждан на получение информации, закрепленного в Конституции Российской Федерации».
Письмо подписали:
Андрей Басов, главный редактор газеты «АиФ в Карелии»
Евгений Белянчиков, главный редактор «Карелия.ньюс»
Иван Гусев, главный редактор газеты «Карельская Губернiя»
Наталья Захарчук, главный редактор интернет-газеты «Столица на Онего»
Ольга Лузина, главный редактор сетевого издания «КарелИнформ»
Наталья Мешкова, главный редактор интернет-газеты «Лицей»
Максим Тихонов, главный редактор газеты «ТВР-Панорама»
Юлия Шевчук, главный редактор онлайн-журнала «Черника»
Георгий Чентемиров, председатель Союза журналистов Карелии
Фото из группы Союз журналистов Карелии