Карельские спасатели три километра несли сломавшего ногу рыбака

Днем 14 октября в КРПСС поступил сигнал о том, что на озере Лижмозеро в Кондопожском районе сломал ногу 48-летний рыбак. Об этом сообщает паблик службы.

Автомобильной дороги к месту происшествия нет, медики добраться туда не могли. На помощь пострадавшему выдвинулись спасатели.

После обнаружения мужчины сотрудники Медвежьегорского поисково-спасательного отряда оказали ему первую помощь, наложили на ногу шину. Затем спасатели три километра несли рыбака на носилках, после чего доставили в ФАП в деревню Кяппесельга. Фото КРПСС