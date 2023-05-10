Карельские спасатели нашли в лесу пропавшего пенсионера

Пропавший в Прионежском районе 77-летний мужчина найден. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Напомним, сегодня в районе 5 часов утра пожилой мужчина ушел из дома в деревне Орзега в неизвестном направлении. Его поисками занялись сотрудники КРПСС и представители отряда «ЛизаАлерт».

В 11 часов утра пенсионер был обнаружен и выведен из леса. // Фото КРПСС