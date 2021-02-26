Карельские пловцы взяли медали первенства Северо-Запада

В Калининграде прошли чемпионат и первенство Северо-Запада по плаванию. Спортсмены из девяти регионов соревновались в 50-метровом бассейне дворца спорта «Юность», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Хороший результат на соревнованиях показали воспитанники СШОР №3 Петрозаводска. На дистанции 1500 метров вольным стилем мастер спорта Аркадий Дорофеев завоевал серебряную медаль, а кандидат в мастера Александр Торопов - бронзовую. Александр Торопов также стал третьим на дистанции 400 метров.

Награждение победителей и призеров турнира проводил легендарный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира Владимир Сальников. Фото источника