Карельские парламентарии обсудили проблематику ЗОЖ

8 октября Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии заслушал информацию о реализации в республике федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Ее представила депутатам Наталья Прищепа, главный внештатный специалист регионального Минздрава.

Во-первых, из ее сообщения интересно было узнать, кто же такой «гражданин, ведущий здоровый образ жизни»? Для того чтобы стать таковым, необходимо выполнять всего четыре условия:

- съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день,

- съедать не более 5 г соли в день,

- делать не менее 10000 шагов в день,

- не курить и не злоупотреблять алкоголем.

Существуют обоснованные научные данные, что смертность среди таких людей на 30 процентов ниже, чем среди ведущих нездоровый образ жизни.

Собственно, цель проекта – способствовать тому, чтобы людей, ведущих ЗОЖ, становилось как можно больше. Сегодня это и государственный, и общественный приоритет, принятый как один из способов решить демографические проблемы страны.

Проект реализуется в Карелии с 2012 года. Судя по информации Минздрава, в Карелии доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила в 2022 году только 3,9 процента, в 2023 году этот показатель вырос до 5,3 процента.

По мнению Минздрава, основные факторы, влияющие на смертность, это курение, алкоголь, неправильное питание, недостаток физической активности.

Создана инфраструктура для профилактической работы: Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Три центра здоровья, 13 отделений медицинской профилактики, 13 профилактических кабинетов. Подобраны специалисты, которые могут оказать консультативную помощь. Разработана и действует региональная программа, внедрены муниципальные программы во всех районах, есть корпоративные программы, которые реализуются на 64 предприятиях. Проводится диспансеризация населения, по плану в 2024 году диспансеризацию пройдут 422 тысячи жителей Карелии.

Депутаты признали работу по продвижению ЗОЖ очень важной и требующей продолжения. Председатель комитета Алексей Хейфец призвал коллег обдумать и внести свои предложения, которые будут оформлены решением комитета для продолжения работы. В частности, предложено вернуться к анализу исполнения региональной программы уже по завершению 2024 года и заслушать полный отчет по всем показателям.

//Фото: ЗС РК