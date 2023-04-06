06 апреля 2023, 07:05
Карельские мужики начали борьбу против нелепых ограничений рыболовства
Федеральное законодательство лишило жителей Карелии «хлеба воды»
Действующие правила рыболовства, продиктованные «благими намерениями» сохранить водные экосистемы, по сути, наоборот, криминализировали любое рыболовство, усугубили браконьерство и коррупцию, привели к фактам грабительского использования водоемов отдельными лицами и компаниями.
Об этом заявляют рыболовы-любители Карелии, которые начали открытую борьбу с драконовскими ограничения на рыбалку.
Запретительные меры для рыбаков уничтожают вековую основу жизнедеятельности карельского народа, который веками жил по берегам озер, питался рыбой, которую называл «Хлебом воды». Но хватит ли у карельской общественности сил побороть законодательный беспредел? Об этом – в нашем материале.