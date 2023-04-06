Карельские мужики начали борьбу против нелепых ограничений рыболовства

Действующие правила рыболовства, продиктованные «благими намерениями» сохранить водные экосистемы, по сути, наоборот, криминализировали любое рыболовство, усугубили браконьерство и коррупцию, привели к фактам грабительского использования водоемов отдельными лицами и компаниями.

Об этом заявляют рыболовы-любители Карелии, которые начали открытую борьбу с драконовскими ограничения на рыбалку.

Запретительные меры для рыбаков уничтожают вековую основу жизнедеятельности карельского народа, который веками жил по берегам озер, питался рыбой, которую называл «Хлебом воды». Но хватит ли у карельской общественности сил побороть законодательный беспредел? Об этом – в нашем материале.