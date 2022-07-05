Карельские хоккеисты готовятся к чемпионату МХЛ

«СКА-Карелия» − под таким названием будет выступать хоккейная команда кондопожского училища олимпийского резерва в сезоне 2022/2023. Возглавит команду Евгений Пастернацкий, его помощником назначен Михаил Севастьянов.

С 1 июля команда начала предсезонную подготовку к Чемпионату МХЛ, рассказали в министерстве спорта республики. Сейчас хоккеисты тренируются в спортивных залах, а уже в четверг, 7 июля, выйдут на обновленный лед.

«Программа предсезонной подготовки составлена плотно: впереди у наших хоккеистов товарищеские матчи со «СКА-Варягами», турнир имени Павла Беляева, учебно-тренировочный сбор в Мурманске и турнир на приз Главы Карелии»,

- рассказали в училище. Фото: gov.karelia.ru.