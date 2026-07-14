Карельская филармония рассказала о нескольких предстоящих концертах

Классика, кино и большой секрет для маленьких меломанов уже ожидают своих слушателей (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Юбиляр нынешнего концертного сезона Симфонический оркестр Карельской филармонии остается молодым. Лишним доказательством тому служит не только возраст музыкантов, но и то разнообразие стилей и жанров, которое коллектив представляет петрозаводской публике. В ближайшие недели на сцене филармонии пройдут три очень разных концерта: «Софья Кипрская» - классическая программа для симфонического оркестра и солирующей арфы; «Циммер vs Уильямс», где прозвучит музыка из кинофильмов двух самых популярных композиторов ХХ века; «В поисках оркестра» - концерт, на котором артисты раскроют школьникам некоторые тайны симфонического оркестра.

Концерты из юбилейного цикла «Вечера с Большим симфоническим оркестром» обещаетют радовать меломанов прежде всего звездными солистами, которые будут к нам приезжать в течение всего сезона, чтобы сыграть с нашими музыкантами.

23 ноября такой долгожданной гостьей станет Софья Кипрская. Санкт-петербургская арфистка, солистка Симфонического оркестра Мариинского театра, она давно и прочно стала одной из любимых исполнительниц не только в России, но и за рубежом. В руках Софьи арфа раскрывается большим многообразием звуковой палитры, а временами и вовсе приближается к звучанию самого совершенного инструмента - человеческого голоса.

Однажды Софья Кипрская так выразила отношение к своему любимому инструменту:

Арфа для меня живой друг. Я с ней общаюсь, прислушиваюсь. Иногда чувствую, что вот сейчас играть не надо, у нее «нет настроения. В детстве, когда уходила после занятий, целовала ее на прощание.

Остается лишь добавить, что вместе с другом-арфой Кипрская прошла через долгие годы обучения, множество выступлений на различных концертных площадках, участие в самых престижных музыкальных состязаниях, став многократным лауреатом, обладательницей крупных наград в области музыкального искусства.

1 декабря артисты симфонического оркестра, исполняя саундтреки к кинофильмам «Супермен», «Звездные войны», «Гарри Поттер и философский камень», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Король Лев», «Код да Винчи» блистательных Ханса Циммера и Джона Уильямса, покажут, что музыка - это не просто фон для драмы. Публика услышит то, что сценарист и режиссер оставили между строк. То, что отражает действие, даже отсутствующее в данный момент на экране.

«Циммер vs Уильямс» - это не просто концерт из музыки к блокбастерам, где популярность мелодий уже обрекает музыкальный вечер на успех.

3 декабря свои тайны детям и их родителям продолжит раскрывать симфонический оркестр. Третий концерт приоткроет завесу тайны, которую всегда хочется разгадать. Может, именно поэтому мы невольно начинаем прислушиваться к человеку, говорящему шепотом. А сколько детских привязанностей родилось, объединенных общим секретом! Если кто-то думает, что вместе с тайной исчезнет и волшебство, которое дарит музыка, то он ошибается. Мы только научимся слышать симфоническую музыку там, где вовсе не ожидали ее услышать: в анимации, цирке, наконец, просто на улице. И это будет новой тайной – маленького меломана и большого симфонического оркестра.

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