Карельская Филармония приглашает на новый формат концерта

Интерактивная программа для младших школьников и их родителей ждет своих участников 24 ноября

24 ноября Карельская филармония приглашает на второй концерт абонемента «Оркестровые тайны» - «Душа музыки – мелодия». Концерты этого абонемента – это интерактивные программы для младших школьников и их родителей.

Главный участник – Симфонический оркестр – поможет гостям разобраться, почему музыка такая красивая и такая разная, и что важно услышать в её разговоре с нами? Без музыки невозможно представить нашу жизнь. Мы рождаемся, живём и уходим навсегда под звуки музыки. Музыка – это лекарство от эмоциональных недугов. Музыка – это средство самовыражения. Музыка – это генетическая память отдельных людей, народов и целых государств.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что именно нам запоминается в музыке в первую очередь? Что и почему мы напеваем, когда нам понравилась музыка? Почему одна мелодия нам нравится, а другая проходит мимо, не тронув?

Ответы на эти и другие вопросы о музыке вы получите на концерте «Душа музыки – мелодия», который состоится в Большом зале Карельской филармонии 24 ноября.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр — Дмитрий Кольцов.

В программе музыка П. И. Чайковского, Л. В. Бетховена, А. Менкена, Ф. Гласса.

Начало в 12:00. 6+.

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/dusha-muziki--melodiya/

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