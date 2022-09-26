Карельская фехтовальщица победила на всероссийских соревнованиях

Алина Лаппо из Петрозаводска завоевала «золото» на состязаниях по историческому бою в Твери. О победе карельской фехтовальщицы сообщила Школа фехтования SWORD на своей странице ВКонтакте.

В турнире по историческому средневековому бою участвовали спортсмены из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, и Петрозаводска. Девушка стала лучшей в номинациях: «полуторный меч» и «щит и меч».

Алина Лаппо - инструктор по фехтованию и чемпионка мира по историческому средневековому бою. // Фото: Школа фехтования SWORD