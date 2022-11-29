Карелия входит в тройку лидеров по числу заявок на арктический гектар

Карелия пользуется популярностью среди участников программы «Гектар Арктики», сообщили в пресс-службе Минимущества республики. Из 10 тысяч поданных заявлений на бесплатный участок в нашем регионе претендуют 30%, то есть более 3 тысяч заявителей.

Как пояснили в ведомстве, по количеству заключенных договоров Карелия находится на третьем месте и уступает лишь Мурманской области и Ямало-Ненецкому округу.

Всего в программе участвуют семь регионов Арктической зоны России. Общая площадь возможных участков составляет 1,1 млн га. // Фото: pxhere.