29 ноября 2022, 11:50
Карелия входит в тройку лидеров по числу заявок на арктический гектар
Треть участников госпрограммы выбирает наш регион
Карелия пользуется популярностью среди участников программы «Гектар Арктики», сообщили в пресс-службе Минимущества республики. Из 10 тысяч поданных заявлений на бесплатный участок в нашем регионе претендуют 30%, то есть более 3 тысяч заявителей.
Как пояснили в ведомстве, по количеству заключенных договоров Карелия находится на третьем месте и уступает лишь Мурманской области и Ямало-Ненецкому округу.
Всего в программе участвуют семь регионов Арктической зоны России. Общая площадь возможных участков составляет 1,1 млн га. // Фото: pxhere.