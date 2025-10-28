28 октября 2025, 14:02
Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025»
Творческие пространства Карелии объединит тема «В единстве культур — сила народа»
Фото: "Петрозаводск говорит"
Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025» (0+). Она пройдёт с 1 по 4 ноября в творческих пространствах по всей республике. Об этом сообщили в республиканском министерстве культуры.
В этом году многочисленные концерты, спектакли, выставки, интерактивные программы, творческие встречи, лекции, мастер-классы, кинопоказы будут определяться темой «В единстве культур — сила народа».
Ожидается, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет станут активными участниками акции благодаря возможностям Пушкинской карты.
