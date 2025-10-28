Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2025» (0+). Она пройдёт с 1 по 4 ноября в творческих пространствах по всей республике. Об этом сообщили в республиканском министерстве культуры.

В этом году многочисленные концерты, спектакли, выставки, интерактивные программы, творческие встречи, лекции, мастер-классы, кинопоказы будут определяться темой «В единстве культур — сила народа».

Ожидается, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет станут активными участниками акции благодаря возможностям Пушкинской карты.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о начале работы выставки «Петрозаводск — Город воинской славы. Стойкий. Несломленный. Живой!» (6+).