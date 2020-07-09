Карелия оказалась среди регионов, где чаще всего болеют дети

Дети в возрасте до 14 лет чаще всего болели в прошлом году в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области. Такие данные статистического сборника Минздрава России приводит сегодня РИА Новости. Реже всего маленькие россияне болели в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве.

Например, в Карелии всего случаев болезни на 100 тысяч детского населения – 340 476. Для сравнения в Архангельской области – 337 987, в Ненецком автономном округе – 344 737,1. В Чечне, например, показатель заболеваемости среди детей на 100 тысяч равен 59 053,5.

В прошлом году в России у детей до 14 лет было зарегистрировано почти 57 миллионов случаев заболеваний. Этот показатель немного меньше, чем годом ранее. Как следует из данных Минздрава, за пять лет в нашей стране заболеваемость из расчета на 100 тысяч детского населения снизилась с 222 926,2 в 2014 году до 219 956,3 в 2019.