01 апреля 2021, 11:25
Общество

Карелия может дополнительно получить 6,4 миллиарда рублей

Федеральную целевую программу развития республики предложили продлить до 2023 года

Министерство экономического развития России предложило продлить федеральную целевую программу развития Карелии до 2023 года. В ее рамках республика должна дополнительно получить 6,4 миллиарда рублей, сообщает паблик «Республика Карелия».

Продление программы позволит завершить строительство ранее начатых объектов, а также создать новые объекты для развития дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры Карелии.

В ФЦП включены реконструкция моста на трассе «Кола», реконструкция участка автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви; строительство моста в Сортавале через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари; строительство спортивного комплекса, отделения судебно-медицинской экспертизы, а также строительство хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске.

Напомним, ранее ФЦП развития Карелии продлили на один год. Фото twimg.com

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Метки: 
Минэкономразвития РФ
ФЦП
трасса Кола
сортавала
Риеккалансаари
мост
Петрозаводск-Суоярви
БСМП
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