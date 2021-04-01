Карелия может дополнительно получить 6,4 миллиарда рублей

Министерство экономического развития России предложило продлить федеральную целевую программу развития Карелии до 2023 года. В ее рамках республика должна дополнительно получить 6,4 миллиарда рублей, сообщает паблик «Республика Карелия».

Продление программы позволит завершить строительство ранее начатых объектов, а также создать новые объекты для развития дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры Карелии.

В ФЦП включены реконструкция моста на трассе «Кола», реконструкция участка автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви; строительство моста в Сортавале через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари; строительство спортивного комплекса, отделения судебно-медицинской экспертизы, а также строительство хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске.

Напомним, ранее ФЦП развития Карелии продлили на один год. Фото twimg.com