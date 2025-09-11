Карантин из-за сорняка-паразита установили в районе Карелии

Паразитическое растение выявили в Медвежьегорском районе. Об опасном сорняке – повилике - предупредили в Россельхознадзоре.

В медвежьегорской деревне Бор Пуданцев установили карантинную фитосанитарную зону на площади 41, 21 га. Опасный сорняк попытаются извести.

У растения-паразита нет корней, листьев. Это нитевидный сильно ветвящийся стебель. Повилика живет за счет растения-хозяина, присасываясь к нему специальными выростами на стебле. Паразит нарушает обмен веществ у культурных растений, забирает их органические и неорганические питательные вещества, ослабляет и задерживает рост и развитие растений-хозяев, приводит к их массовой гибели. Повилика снижает урожай и ухудшает качество продукции.