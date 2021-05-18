Камнеобрабатывающее производство в районе СКЗ признано незаконным

Текст и фото: Антонина Кябелева

11 мая 2021 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга принял решение, которое может серьезно изменить жизнь десятков семей, проживающих в районе Сулажгорского кирпичного завода. Противостояние между владельцами камнеобрабатывающего предприятия ООО «Партнер камень» и гражданами, построившими в непосредственной близости от шумного производства частные дома, длилось много месяцев.

В феврале 2021 года в Верховном суде Карелии началось рассмотрение административного иска предпринимателя Василия Егорова к администрации Петрозаводска. Граждане, недовольные неприятным соседством, участвовали в судебном разбирательстве в качестве заинтересованных лиц. Если отвлечься от многочисленных и, безусловно, важных нюансов, суду предстояло выяснить, насколько законным является деятельность камнеобрабатывающего производства, которое оказалось в центре района индивидуальной жилой застройки.

Участок с кадастровым номером 10:01:0220116:42, где появилось камнеобрабатывающее производство, раньше входил в зону, предназначенную для размещения промышленных объектов. Ситуация изменилась в 2008 году, когда был принят новый генплан Петрозаводска. В соответствие с Генпланом участок находится в зоне индивидуальной, коттеджной и блокированной застройки, а в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) 2010 года издания он значится в зоне общественно-деловой застройки. Другими словами, согласно этим документам, никакого цеха камнерезки на данной территории быть не может и не должно.

Однако до недавних пор цех спокойно продолжал работать. Пока в 2019 году не стали поступать жалобы от граждан на слишком шумное производство, мешающее нормально жить. К тому времени петрозаводская администрация успела предоставить немало земельных участков в районе СКЗ под индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям и инвалидам.

Была проведена проверка, в ходе который выяснилась неприглядная картина. В зоне, где не могло быть и речи о промышленном производстве, оно спокойно работало.

В 2020 году администрация Петрозаводска подала иск в петрозаводский городской суд о сносе самовольной постройки — ангара, который виднеется из-за забора и разрешения на строительство которого ООО «Партнер камень» не получало. Директор и совладелица ООО «Партнер камень» Елена Чигрин утверждает, что именно в ходе судебной истории со сносом незаконной постройки она узнала, что земельный участок находится в зоне общественно-деловой застройки. Петрозаводский суд удовлетворил иск администрации о сносе ангара. Но решение не вступило в законную силу, так как Василий Егоров обратился в Верховный суд Карелии с просьбой отменить решения петрозаводской администрации и Петросовета, согласно которым его земельный участок оказался в зоне общественно-деловой застройки. Предприниматель просил изменить вид разрешенного использования спорного участка на производственную зону, чтобы цех камнеобработки мог продолжить работу. Решение о сносе ангара отложили до разрешения спора в Верховном суде Карелии.

Верховный суд Карелии частично удовлетворил иск Егорова, признав недействующим Генплан Петрозаводска и ПЗЗ в части, касающейся изменения функциональной зоны спорного земельного участка. Фактически суд оставил для ООО «Партнер камень» возможность в будущем установить для спорного участка промышленную зону.

Марина Урванцева была в отчаянии. Она получила земельный участок в непосредственной близости от камнеобрабатывающего предприятия еще в 2011 году. Построила дом, перевезла в него престарелую мать. Женщина воспитывает ребенка-инвалида. Небольшая полоска леса скрывала до поры до времени неприятное соседство.

«Я долгое время не знала, что на соседнем участке занимаются обработкой камня. Сначала все было тихо. Затем стала замечать шум, но думала, что это соседи строятся. Потом начался кошмар. Предприятие стало работать по ночам. У меня ночью в доме начинается вибрация. Осенью прошлого года я совсем измучилась. Уехала в отпуск, чтобы хоть немного прийти в себя. Во время январских праздников была тишина. А потом все снова возобновилось. В решении Верховного суда Карелии сказано, что мои жалобы не нашли своего документального подтверждения. А как мне это доказать? Я пыталась обратиться к экспертам, чтобы сделать замеры шума. Мне отказали, так как в ночное время замеры не делаются. Обращение в управление Роспотребнадзора тоже не помогло. Там сообщили, что это не их полномочия. Потом на время вновь наступила тишина. На майские праздники опять начался ночной кошмар»,

- рассказала Урванцева.

У нее была единственная надежда на апелляционную инстанцию.

11 мая Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга изменил решение Верховного суда Карелии в части, которая касалась Генплана. В результате спорный земельный участок остался в зоне индивидуальной, жилой и блокированной застройки. Другими словами, заниматься камнеобработкой там нельзя.

Понятно, что это лишь юридическая сторона истории. Как будет исполнено решение суда, покажет время. Интересно другое.

Рядом с цехом камнеобработки находится еще один промышленный «сюрприз» для граждан - лесоперерабатывающее предприятие ООО «Евродом-лес». Если производство камня доставляет жителям близлежащих домов шумовой дискомфорт, то деревообработка отличается «ароматическими эффектами». К тому же к крупному лесопильному производству регулярно подъезжают огромные фуры, перекрывающие единственную дорогу.

Лесопильное производство тоже находилось в зоне индивидуальной жилой застройки. Но когда директор предприятия обратился в администрацию Петрозаводска с просьбой изменить эту зону на зону промышленных предприятий, комиссия удовлетворила все его желания. Возникает вопрос: почему к двум находящимся по соседству и отравляющим жизнь граждан предприятиям столь разное отношение?

У меня есть только одно объяснение. ООО «Евродом-лес» пользуется поддержкой карельского правительства. Просьбу о смене функциональной зоны для лесообрабатывающего предприятия поддержали министерство имущественных и земельных отношений Карелии, АО «Корпорация развития РК», Союз промышленников и предпринимателей Карелии, Торгово-промышленная палата РК. А судьба камнерезки республиканской власти, похоже, абсолютно безразлична.

То, что лесоперерабатывающему производству не место рядом с жилыми домами, кажется, никого не волнует. И это, с моей точки зрения, самое неприятное. Когда законодательство можно повернуть в любую сторону в зависимости от административных предпочтений, можно смело забыть и о здоровой конкуренции, и о благополучии граждан.