Игра на выживание, или кто первый «загнется» - бизнес или граждане? 

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Верховном суде Карелии рассматривается административный иск предпринимателя Василия Егорова к Петрозаводской городской администрации. Объект спора - земельный участок в районе Сулажгорского кирпичного завода (СКЗ), который находится в собственности у предпринимателя и на котором он организовал производство по камнеобработке.

На первый взгляд, это обычный судебный спор, который серьезного общественного интереса не представляет. Когда я попыталась разобраться в ситуации, то всплыли такие, на мой взгляд, возмутительные подробности, что история судебного спора переросла рамки выяснения отношений между городской властью и недовольным ее действиями предпринимателем. Фактически речь идет о том, что в «заложниках» странных, нелогичных, непродуманных решений петрозаводской администрации оказались около сотни семей, а также предприниматели, вложившие немалые деньги в развитие бизнеса.

В районе СКЗ в последние годы активно выделяют земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям населения - многодетным семьям, инвалидам. Многие граждане уже успели возвести жилье, другим только предстоит построить здесь частный дом. В прошлом году в этом районе в рамках программы по созданию комфортной городской среды была обустроена детская площадка.

В общем, предполагается, что здесь, вдали от городского шума в окружении лесопарковой зоны, появится уютный микрорайон малоэтажной застройки. Правда, семьям, которые получили или приобрели здесь земельный участок, вряд ли стоит завидовать. С точки зрения экологии, жизнь в этом районе комфортной не назовешь.

Фактически в центре района малоэтажного строительства работают два предприятия – ООО «Партнер камень», которое занимается камнеобработкой, и ООО «Евродом-лес», специализирующееся на деревообработке.

Для того чтобы понять, как и кому пришло в голову объединить промышленное производство с индивидуальным жилищным строительством, придется углубиться в историю вопроса. Я сознательно упускаю некоторые детали, которые, безусловно, важны для судебного разбирательства, но не влияют на общую картину произошедшего.

В центре района индивидуальной жилой застройки расположен участок с кадастровым номером 10:01:0220116:42. Этот участок в 2006 году арендовало ЗАО «Промбурвод», которое в 2007 году передало участок Егорову и его партнеру. В дальнейшем Василий Егоров стал собственником земельного участка и организовал камнеобрабатывающее производство. Земельный участок входил в зону, специально предназначенную для размещения промышленных объектов. Другими словами, предприниматель, приобретая землю и вкладывая средства в организацию производства, не мог предположить, что в будущем у чиновников изменятся планы, связанные с развитие этой территории.

Директор и совладелец ООО «Партнер камень» Елена Чигрин рассказала, что является дочерью Василия Егорова и много лет посвятила созданию семейного бизнеса. По ее словам, проблемы начались в конце 2019 года с проверки госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Поводом стали жалобы граждан на шум, мешающий им спокойно жить.

На территории предприятия к тому времени появился ангар, который виднеется из-за забора. Никаких разрешений на строительство этого объекта ООО «Партнер камень» не получало. Специалист госкомитета, которая осуществляла проверку, пришла к выводу, что ангар не является объектом капитального строительства, а, значит, не подпадает под надзор со стороны комитета. Но так как он является самовольной постройкой, материалы проверки были направлены в петрозаводскую администрацию.

В 2020 году администрация Петрозаводска подала иск в суд о сносе самовольной постройки. Судом была назначена экспертиза, которая не согласилась с выводами специалиста госкомитета, и признала ангар объектом капитального строительства. Именно в судебном процессе, рассказала Елена Чигрин, выяснилось, что земельный участок находится не в промышленной зоне, а в зоне общественно-деловой застройки, где вообще запрещено размещение промышленных предприятий.

Парадоксально, но если зайти на официальную кадастровую карту Росреестра, то в ней до сих пор указано, что участок с номером 10:01:0220116:42 имеет разрешенный вид использования «для размещения промышленных объектов».

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что, в соответствии с генпланом Петрозаводска, принятым в 2008 году, участок попал в зону индивидуальной, коттеджной и блокированной застройки, а в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), 2010 года издания он значится в зоне общественно-деловой застройки. Елена Чигрин утверждает, что ни она, ни Василий Егоров не подозревали об этом, продолжая на протяжении последних 10 лет спокойно заниматься камнеобработкой.

В январе 2021 года Петрозаводский городской суд вынес решение о сносе ангара. Анастасия Анушина, представитель Егорова, сообщила, что это решение ее доверитель будет обжаловать.

Параллельно в октябре 2020 году Егоров подал иск в Верховный суд Карелии с просьбой отменить решения петрозаводской администрации и Петросовета, согласно которым его земельный участок оказался в зоне общественно-деловой застройки. Другими словами, предприниматель просит изменить вид разрешенного использования спорного участка на производственную зону, чтобы цех камнеобработки мог продолжить работу.

В 2020 году Василий Егоров обращался в петрозаводскую администрацию с просьбой внести изменения в генплан и ПЗЗ, поменяв для его земельного участка зону многофункциональной деловой застройки на промышленную. В администрации Петрозаводска ответили отказом.

Рядом с цехом камнеобработки расположен еще один «сюрприз» для новоселов – чадящее дымом лесоперерабатывающее предприятие ООО «Евродом-лес». Правда, у этого предприятия, которое тоже отравляет жизнь обитателям близлежащих частных домов, совсем другая судьба.

ООО «Евродом-лес» расположено на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0220117:50.

Согласно публичной кадастровой карте Росреестра, доверия к которой, как выяснилось, немного, участок предназначен для размещения объектов общественно-делового значения.

Другими словами, никакого производства здесь быть не должно. Но лесоперерабатывающее предприятие не только прекрасно себя чувствует, активно занимаясь лесопилением, но и уверенно смотрит в будущее.

Этому предприятию, похоже, хотят разрешить все, что оно только ни попросит. Невзирая на то, что в непосредственной близости от забора предприятия раскинулась зона индивидуальной жилой застройки.

В ноябре 2019 года директор и собственник ООО «Евродом-лес» Леонид Манн обратился в петрозаводскую администрацию с просьбой изменить зону индивидуальной жилой застройки для участка 10:01:0220117:50 на зону промышленных предприятий, а также установить для еще девяти прилегающих участков производственную зону коммунально-складских организаций. Судя по протоколу заседания комиссии, эту просьбу поддержали министерство имущественных и земельных отношений Карелии, АО «Корпорация развития РК», Союз промышленников и предпринимателей Карелии, Торгово-промышленная палата РК. В результате, комиссии согласилась на все предложения, поступившие от Леонида Манна.

Заметим, эти два предприятия находятся рядышком друг с другом в самом сердце индивидуальной жилой застройки. Только одно почему-то пытаются всеми способами выжить, а второму дают «зеленый свет» с мощной административной поддержкой. Очевидно, что интересы простых граждан в данном случае пошли побоку.

Александр, дом которого расположен ближе к цеху камнеобработки, рассказал, что по ночам работают и лесопильное, и камнеобрабатывающее производства.

- Летом камнерезку слышно очень хорошо. Особенно когда у них открыты ворота. Год назад подходили к руководству цеха, просили хоть что-то сделать. Нам обещали, что будут работать по режиму. Но, видимо, когда много заказов, то рабочие трудятся в ночную смену. Лесопилка тоже доставляет неудобства – и шум, и выбросы. Зимой бывает, что снег вокруг лесоперерабатывающего предприятия становится черного цвета,

- рассказал Александр.

Директор ООО «Партнер камень» Елена Чигрин подтвердила, что порой, действительно, рабочие выходят в ночную смену. По ее словам, это случается нечасто.

Фаина Ильинична переехала в район Сулажгорского кирпичного завода три года назад. Она крайне обеспокоена соседством с промышленными предприятиями. По ее словам, дом находится примерно в 60 метрах от цеха камнеобработки.

- Со стороны камнерезки часто раздается шум, грохот, скрежет. Особенно летом и осенью. Этим летом по ночам был кошмар. Соседи обращались в полицию, приходил участковый, брал у нас показания, у меня тоже. Тише стало после того, как администрация подала на них в суд. У меня летом гостили внучки, так дети спать не могли,

- рассказала Фаина Ильинична.

Зимой грузовые автомобили, которые регулярно прибывают на соседнее лесоперерабатывающее предприятие, перекрывают единственную дорогу, по которой жители частных домов могут выехать в город.

- Буквально вчера перед нами застряла фура. Нам пришлось ждать, когда она с места сдвинется. А соседке в начале января пришлось около часа ждать, пока фура освободит дорогу. Меня волнуют и выбросы. Буквально на днях что-то из трубы лесопилки летело так, что снег вокруг был с серо-черным налетом. Около пилорамы запах постоянно чувствуется,

- добавила Фаина Ильинична.

Дом, где живет Юлия, находится примерно в 300 метрах от ООО «Евродом-лес».

- Ночью все время такая долбежка идет, что до подушки просто не дотронуться. Такое чувство, что вокруг ремонт идет, и перфораторы включены. Я так понимаю, что циркулярная пила работает и днем, и ночью. Ночью, видимо, более выгодно, так как тариф на электроэнергию низкий. У меня дочка по ночам заснуть не может. Правда, в последнее время стало спокойнее. Дорогу нам постоянно грузовые машины перекрывают. Я сегодня в восемь утра минут двадцать ждала, пока фура проедет на лесопилку. Они часто застревают зимой. У меня ребенок в школу опоздал. На лесопилке есть сушильные камеры, вонь до нас постоянно доносится, - рассказала Юлия.

Она искренне сочувствует людям, которым выделяют участки возле лесоперерабатывающего предприятия.

Марине Урванцевой, которая воспитывает ребенка-инвалида, земельный участок выделила петрозаводская администрация в 2011 году. Изначально участок она хотела получить в микрорайоне Ключевая, где жила семья и привыкла к «своей» поликлинике. Однако, участки предложили только около второй площадки ОТЗ или в районе Сулажгорского кирпичного завода. В мэрии порекомендовали СКЗ, где, заверили женщину, производства нет, чистый воздух и поблизости природный газ.

- Мы заселились в 2014 году. Было очень тихо, нам все нравилось. Потом мы стали слышать, как работает лесопильное предприятие. А в последнее время еще и камнерезка добавилась. Особенно тяжело было минувшим летом. До утра все тарахтело, я не могла спать, по ночам на улицу выходила. Во время новогодних каникул была тишина, а потом опять начались работы. Ко мне приходил молодой человек, который сказал, что он сын Егорова. Хотел, чтобы я подписала документ о том, что мне не мешает цех камнеобработки. Я честно сказала, что ничего не буду подписывать, так как категорически против того, чтобы рядом с жилыми домами находились промышленные предприятия,

- рассказала Марина Урванцева.

Справедливости ради стоит сказать, что во время визита в район жилой застройки я встретила женщину, которая не против промышленного соседства. Галина Алексеевна, так представилась женщина, рассказала, что живет здесь уже пять лет.

- Мне лично ничего не мешает,

- сказала Галина Алексеевна.

Дым и неприятный запах со стороны лесоперерабатывающего предприятия она поначалу отказывалась чувствовать. После традиционной шутки о последствиях коронавирусной инфекции, женщина попыталась оправдать доносящиеся ароматы:

- Это потому что сейчас мороз. Но я впервые такое вижу, хотя каждый день гуляю. Лес защищает. А вы думаете, в городе лучше? – Галина Алексеевна перешла в наступление.

Было понятно, что по какой-то причине женщина не хочет признавать очевидное.

Вокруг двух промышленных предприятий в ближайшие годы должны появиться десятки новых жилых домов. Петрозаводская администрация, распланировав огромную территорию под индивидуальное жилищное строительство, в центре которой остались два промышленных предприятия, фактически обрекло семьи на испытания шумом, выбросами в атмосферу, пылью, дорогами, перекрытыми фурами. Понятно, что это безумие - обрамлять промышленную зону коттеджами с приусадебными участками.

На другой стороне этой земельной аферы – предприниматели, которые вложили свои деньги в развитие производства. Разве их вина, что они приобрели участок для размещения промышленного производства, а потом вдруг у кого-то что-то перещелкнуло в голове и, невзирая на существующее производство, там решили раздать землю под жилищное строительство?

Причем к одному предприятию чиновники стали проявлять явно нездоровый интерес, пытаясь свернуть его работу, а для соседнего производства, которое доставляет жителям еще больше неудобств, готовы исполнить любой каприз. Что это: непрофессионализм, коррупция, глупость или полная потеря управляемости? Я не знаю. Я уверена только в одном. Какая бы подоплека не стояла за этой, с моей точки зрения, скандальной ситуацией, о семьях, которые здесь живут или только собираются построить свой дом, если и думают, то в самую последнюю очередь. Но, мне кажется, на их судьбу давно всем наплевать.