Умер ветеран Великой Отечественной войны Степан Григорьев

В Карелии в возрасте 96 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Олонца Степан Григорьев. Последние годы он жил в Коткозере. О смерти ветерана сообщает администрация Олонецкого района.

Степан Васильевич родился в деревне Емельянова Сельга Олонецкого района. Был призван в армию в 1944 году. Воевал на севере, дошел до границы с Финляндией. После Победы продолжал службу в Кандалакше до 1947 года. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и другими наградами.

Вернувшись домой, десять лет работал в колхозе бригадиром, пятнадцать - вальщиком леса на Коверском лесопункте Олонецкого леспромхоза, семь лет в зверосовхозе «Коткозерский». Активно сотрудничал с Советом ветеранов деревни Коткозеро. Принимал участие в патриотическом воспитании школьников и молодежи.

Степан Васильевич вместе с супругой прожили 64 года, вырастили 7 детей. У него 16 внуков, 19 правнуков и один праправнук. Фото okuvshinnikov.ru