Мэрия провела рейд по гостиницам в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам сферы услуг, розничной торговли и размещения. Мероприятия проходят в разных районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня сотрудники городской администрации проверили несколько объектов размещения, расположенных в центре карельской столицы. Среди них - гостиница «Северная», хостел «Брусника», отели «Центральный» и «Петрозаводск», а также мини-отель «Турист». Инспекторы проконтролировали соблюдение ограничительных мер: наличие мест для обработки рук, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.

В мэрии пообещали, что рейды будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска