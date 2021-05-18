18 мая 2021, 19:26
Мэрия провела рейд по гостиницам в центре Петрозаводска
Объекты размещения в карельской столице продолжают проверять на соблюдение ограничительных мер
В Петрозаводске продолжаются рейды по объектам сферы услуг, розничной торговли и размещения. Мероприятия проходят в разных районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня сотрудники городской администрации проверили несколько объектов размещения, расположенных в центре карельской столицы. Среди них - гостиница «Северная», хостел «Брусника», отели «Центральный» и «Петрозаводск», а также мини-отель «Турист». Инспекторы проконтролировали соблюдение ограничительных мер: наличие мест для обработки рук, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.
В мэрии пообещали, что рейды будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска