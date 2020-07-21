Эксперты рассказали о налогах для индивидуальных предпринимателей

Специалисты поискового ресурса подбора кредитов и банковских услуг creditura.ru рекомендуют предпринимателям ознакомиться с основными изменениями, чтобы не допустить недоплат и нарушения налогового законодательства.

Регистрация в качестве ИП не только дает право заниматься предпринимательством легально, но и накладывает на человека обязанности по уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет. Налогообложение ИП в 2020 году несколько изменилось.

Фиксированные страховые платежи «за себя»

Все предприниматели, кроме плательщиков НПД (налога на профессиональный доход), должны ежегодно платить страховые взносы в ПФР и фонд медицинского страхования. Их размер регулируется ст. 430 НК РФ, и с 2020 года он увеличился.

Платить взносы за себя придется, даже если деятельность не велась, и дохода нет. Если собственных средств нет, можно обратиться за финансовой помощью в компанию Moneza или другую МФО. Подобрать выгодный займ от микрофинансовой организации поможет сайт Creditura.ru. На нем собраны предложения МФО с быстрым оформлением.

Налоги и страховые взносы с зарплаты работников

При выплате зарплаты сотруднику работодатель должен удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. В стандартной ситуации ставка по нему составляет 13 %, но с иностранных сотрудников-нерезидентов РФ налог может взиматься по повышенной ставке (до 30 %). Фактически на руки сотруднику выплачивают сумму за минусом НДФЛ.

Страховые взносы, в отличие от налога, предприниматель-работодатель платит за счет собственных средств. Они достигают 30 % и более. С апреля 2020 года у предпринимателей из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) появилась возможность платить взносы с суммы зарплаты работника свыше МРОТ в пониженном размере – 15 %. Подробная информация по тарифам страховых взносов приведена в таблице.

Налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения

Выбранная система налогообложения определяет, какие налоги платит ИП. По общим правилам предприниматель платит НДС 20 % и НДФЛ 13 %. Ему также придется уплатить налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

Дополнительно в России применяются следующие системы налогообложения:

● УСН (упрощенная система налогообложения). Предприниматель на ней платит 6 % с дохода или 15 % с разницы «доход – расход». В некоторых регионах ставки снижают для новых ИП и других категорий налогоплательщиков.

● ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Сумма налога фиксированная и зависит торговой площади, количества сотрудников или транспортных средств. Применяется только по отдельным видам деятельности.

● ПСН («патент»). Система похожа на ЕНВД. ИП приобретает за фиксированную сумму патент и освобождается от других платежей по налогам. Но действует документ только на один вид деятельности, и по нему установлены территориальные ограничения. При необходимости можно купить несколько патентов.

● ЕСХН. Похож на УСН, но применять его могут только те, кто производит, перерабатывает и продает свою сельскохозяйственную продукцию. Ставка налога – 6 %. Он уплачивается с разницы доходов и производственных расходов.

● НПД. Налог для самозанятых, но допустим для применения ИП. Соцвзносы при применении НПД платить необязательно. Ставка налога составляет 6 % с доходов от организаций и 4 % с сумм, полученных от физлиц.

Дополнительные налоги и платежи

ИП иногда придется дополнительно платить водный налог, НДПИ, акцизы. Предпринимателей, ведущих лицензируемую деятельность, также иногда могут обязывать платить сборы за пользование недрами, объектами животного мира или другими общими ресурсами. Эти суммы должны быть уплачены в бюджет независимо от системы налогообложения ИП.

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