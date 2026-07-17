Какие изменения ждут льготную ипотеку с 1 июля 2024 года

У руководителя отдела продаж строительной компании «Век» узнали о нововведениях в ипотечном кредитовании

Программы льготного ипотечного кредитования сделали покупку квартиры более доступной. Но уже с 1 июля 2024 года их ждут значительные изменения. Об особенностях программ, сроках действия и нововведениях рассказала руководитель отдела продаж строительной компании «Век» Инна Левина.

Какие изменения ждут семейную ипотеку?

Семейная ипотека – важная программа, направленная на улучшение жилищных условий семей с детьми. По оценкам и прогнозам «Дом.РФ» в 2023–2024 годах этой мерой господдержки воспользуются приблизительно 240 тысяч семей. В 2023 году на программу приходилось около половины всех выдач по льготной ипотеке в России.

На текущий момент по семейной ипотеке действует выгодная ставка - 6%. Сейчас программа доступна семьям, в которых есть двое несовершеннолетних детей, ребенок с инвалидностью или один ребенок, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.

Первоначальный взнос по семейной ипотеке – 20%, максимальная сумма кредита – 6 млн. рублей. Срок кредита – до 30 лет.

По поручению президента семейная ипотека продлена до конца 2030 года. Как сообщила Инна Левина, на текущих условиях программа действует до 30 июня 2024 года. Параметры программы с 1 июля не обнародованы. Большинство аналитиков прогнозируют увеличение ставки по семейной ипотеке с 1 июля до 12%. Ставка 6% может сохраниться только для семей, где есть ребенок в возрасте до 6 лет.

Если ваши дети старше 6 лет, и вы хотите приобрести новую квартиру, – не стоит откладывать. Ведь с 1 июля условия изменятся, а на совершение сделки может уйти до двух месяцев,

- посоветовала руководитель отдела продаж строительной компании «Век».

Льготная ипотека с господдержкой на новостройки

По льготной ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках действует ставка 8% годовых.

Многие думают, что эта ипотека доступна не всем, но это не так! Это самая универсальная программа. Взять ипотеку с господдержкой по ставке 8% может любой совершеннолетний гражданин России. Для этого не обязательно быть IT-специалистом, жить в сельской местности или иметь детей,

- утверждает Инна Левина.

Сумма заемных средств по данной программе – до 6 млн. рублей, а первоначальный взнос – от 30%.

Льготная ипотека на новостройки действует до 1 июля 2024 года. До ее завершения осталось чуть больше месяца. Анна Левина убеждена, что, если есть планы купить недвижимости, нельзя откладывать:

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