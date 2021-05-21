Как защитить детей Карелии от интернет-мошенников

Даже самый строгий родительский контроль не всегда может уберечь детей от хитрых интернет-злоумышленников. Самый лучший способ – действовать на опережение и поговорить с ребенком.

1. Не добавлять незнакомых взрослых в друзья

Первое, чему мы учим детей: никогда не говори на улице с незнакомцами. Это же правило действует и в интернете. Только здесь притворяться другим человеком гораздо проще, чем в реальной жизни. Просто объясните ребенку, что за аватаркой симпатичной Машеньки может скрываться кто угодно, особенно если она отчаянно пытается узнать адрес или, например, модель компьютера, то…

2. Не сообщать личную информацию

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать информацию личного характера. Расскажите ребёнку, что такое персональные данные: Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, номера телефона, банковских карточек, пароли. Попросите не сообщать эту информацию никому в переписках, комментариях, онлайн-играх. Предупредите, что, если в Сети у него кто-то попросит номер телефона или адрес, сначала нужно ответить: «Спрошу разрешения у родителей». Обычно после такого сообщения мошенники исчезают. Но опасность таят не только люди.

3. Не скачивать программы с сомнительных сайтов

Попросите ребёнка использовать для загрузки приложений только Google Play или App Store. Объясните, что, скачав программу с первого попавшегося ресурса, можно легко поймать вирус, из-за которого не только сломается техника, но и окажутся у злоумышленников номера банковских карт родителей. А еще научить детей…

4. Не переходить по подозрительным ссылкам

Нельзя нажимать на подозрительные ссылки, которые приходят по электронной почте или в сообщениях. Например: «Посмотри, что здесь о тебе говорят», «Ты стал обладателем нового iPhone — переходи по ссылке, чтобы забрать его». Ребёнку лучше знать, что такие сообщения отправляют мошенники и при переходе по ссылке на компьютер или смартфон попадёт опасный вирус.

5. Ничего не оплачивать в интернете

В мобильных приложениях и играх есть платный контент. Договоритесь с ребёнком, что платежи в интернете нужно согласовывать со взрослыми. И подключите вы уже уведомления о платежах, чтоб наверняка.

6. Не ставить геометки под фото

По ним злоумышленники легко узнают, где живёт и учится ребёнок. Конечно, нет ничего страшного в том, что ребёнок проставит геометку на фотографии, например со школьной экскурсии. Но табу должны стать личный адрес, адрес школы, близких друзей или родственников.

7. Не доверять сообщениям о крупном выигрыше

Неожиданное сообщение о крупном выигрыше, который якобы можно получить после оплаты комиссии, тоже должно вызывать подозрение. Дети участвуют в конкурсах в социальных сетях, и такие «приятные» новости могут сбить их с толку.

8. Перепроверять сообщения о помощи от друзей и родственников

Иногда мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают всем друзьям сообщения с просьбой перевести деньги. Посоветуйте ребёнку не торопиться с помощью, а связаться по телефону с человеком, со странички которого пришло сообщение, чтобы самому узнать, нужны другу деньги или нет. Или посоветоваться с родителями.

9. Не верить всему, что пишут в сообщениях

Каждый из нас хотя бы раз получал сообщение примерно такого содержания: «Пополнял счёт и ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги». Расскажите детям о такой схеме мошенничества и предупредите, что, попавшись на неё, он подарит свои деньги чужому человеку.

10. Главное правило – не стесняйтесь обратиться к родителям и близким с вопросом.

Совет для всех: чтобы не попасться на удочку злоумышленников, нужно не только критически относиться к информации в интернете, но и надёжно защитить мобильные устройства от вирусов. Например, на Android-гаджет можно установить бесплатную антивирусную программу Kaspersky Security для МТС.