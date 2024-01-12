Как не остаться без воды рассказали специалисты

В Петрозаводске работает больше сотни уличных колонок. Жители пользуются ими круглый год, и зимний сезон не становится исключением. Но для того, чтобы колонка функционировала, необходимо правильно ее использовать, иначе без воды может остаться целый район –устройство замерзнет.

На фотографиях в этой публикации – водоразборные колонки на улицах Ватутина и Ломоносова. Это примеры того, как пользоваться колонками нельзя. Обратите внимание, потребители подключили шланг для забора воды, на рычаг повесили канистру. Корпус колонки в таком случае полностью заполняется и замерзает.

То же происходит, если рычаг блокировать подручными предметами, например, щепками. Запомните, рычаг при заборе воды необходимо нажимать полностью!

Есть еще несколько правил, о которых стоит помнить:

Минимальный набор воды должен составлять не менее трех литров за один раз

Не бросайте в ствол корпуса колонки предметы

Не бейте тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки

Не ремонтируйте колонку самостоятельно

Не используйте для набора воды посуду с узким горлышком

У колонки запрещено стирать белье и мыть автомобили

К сожалению, по-прежнему есть случаи, когда жители нашего города моют машины у колонок, стирают белье. Это опасно не только для механизмов колонки, но и для окружающей среды: загрязняется питьевая вода, в почву попадают химикаты и нефтепродукты.

Каждую зиму петрозаводчане сталкиваются еще с одной проблемой – наледь вокруг колонки. Это происходит из-за того, что люди вовремя не убирают ведра и канистры из-под струи, и холодная вода выливается на землю, превращаясь в лед.

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» регулярно осматривают колонки, выезжают на вызовы в случае неполадок, сейчас, в холода, устройства часто приходится размораживать. ГК «РКС-Петрозаводск» обращается с просьбой к петрозаводчанам: пожалуйста, пользуйтесь колонками правильно! И тогда в любое время вы сможете набрать воды для бытовых нужд. При обнаружении неполадок колонок звоните по телефону диспетчерской службы АО «ПКС-Водоканал» +7 (8142) 76-64-04.